В Татарстане нетрезвый мужчина избил двух фельдшеров скорой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Татарстана, который подозревается в нападении на вызванных им фельдшеров "скорой помощи", сообщает во вторник СУСК по республике.

"Следственными органами СК РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего Виталия Васильева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои, совершенные из хулиганских побуждений)", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в Набережных Челнах 23 апреля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвал себе бригаду "скорой помощи". По информации СУСК, когда двое женщин-фельдшеров стали оказывать ему помощь, он "стал наносить им удары руками и ногами, причинив при этом телесные повреждения".

Ведомство отмечает, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности.

В последнее время в разных регионах России произошел целый ряд резонансных инцидентов с нападениями на сотрудников "скорой помощи". В январе глава СК РФ Александр Бастрыкин из-за участившихся нападений на врачей поручил проанализировать ситуацию в этой сфере и защитить права медиков. Тогда в ведомстве заявили, что подобные случаи должны "получать жесткую и принципиальную юридическую оценку, а любое вмешательство в работу медиков давно пора расценивать не менее серьезно, нежели воспрепятствование деятельности сотрудников правоохранительных органов".