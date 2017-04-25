Заключенного колонии в Пермском крае подозревают в захвате заложников

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Заключенный колонии-поселения в Пермском крае подозревается в захвате в заложники девочки и водителя автомобиля, требуя вывезти его с территории поселка и исправительного учреждения, сообщается на сайте Следственного комитета России.

"Возбуждено уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого за совершение разбоев и краж осужденного 1990 года рождения, отбывающего наказание в ФКУ КП-7 ОИУ-1 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю. Он подозревается в совершении преступления… "захват лица в качестве заложника", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 23 апреля в поселке Красный берег осужденный, отбывающий наказание в колонии-поселении, воспользовавшись правом свободного передвижения по поселку, захватил на улице и удерживал в качестве заложника девочку 2004 года рождения. Угрожая ей ножом, мужчина усадил ее в стоящую машину и стал угрожать водителю автомобиля, требуя вывезти его с территории поселка и исправительного учреждения.

Отмечается, что преступные действия осужденного были пресечены местными жителями. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Злоумышленник задержан и помещен в штрафной изолятор.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, проходит сбор доказательств.