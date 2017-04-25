Заключенного колонии в Пермском крае подозревают в захвате заложников

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Заключенный колонии-поселения в Пермском крае подозревается в захвате в заложники девочки и водителя автомобиля, требуя вывезти его с территории поселка и исправительного учреждения, сообщается на сайте Следственного комитета России.
По данным следствия, 23 апреля в поселке Красный берег осужденный, отбывающий наказание в колонии-поселении, воспользовавшись правом свободного передвижения по поселку, захватил на улице и удерживал в качестве заложника девочку 2004 года рождения. Угрожая ей ножом, мужчина усадил ее в стоящую машину и стал угрожать водителю автомобиля, требуя вывезти его с территории поселка и исправительного учреждения.
Отмечается, что преступные действия осужденного были пресечены местными жителями. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Злоумышленник задержан и помещен в штрафной изолятор.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, проходит сбор доказательств.