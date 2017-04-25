Защита намерена обжаловать приговор Демушкину

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Защита националиста Дмитрия Демушкина намерена обжаловать приговор Нагатинского суда Москвы, назначившего ему 2,5 года колонии за две опубликованные в соцсети картинки, сообщил РИА Новости его адвокат Олег Колесников.

Во вторник судья Антон Филатов признал Демушкина виновным в размещении на своей странице в социальной сети двух картинок, признанных экспертами экстремистскими, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года и шесть месяцев в колонии общего режима. Ровно такой же срок для националиста запросил во вторник гособвинитель.

"Мы, естественно, будем обжаловать этот приговор", — сказал адвокат агентству.

По словам адвоката Колесникова, одно из изображений, признанных экстремистскими, является анонсом "Русского марша".

"Это юмористическая картинка", — пояснил адвокат.

Вторая картинка, размещенная Демушкиным в соцсети и признанная позже экстремистской, является фотографией колонны из людей, держащих выполненный на черно-желто-белом фоне баннер с лозунгом. Эта картинка, согласно экспертизе, также содержит "лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды, либо ненависти по отношению к группе лиц, выделяемой по национальности (нерусские)".

Сам Демушкин вину не признает и утверждает, что указанное изображение является фотографией согласованного с властями баннера, с которым в колонне прошли участники марша.

Нагатинский суд Москвы приступил к слушанию дела 22 февраля, процесс проходил в закрытом от слушателей и СМИ режиме. Ранее суд провел судебное следствие по данному делу и принял решение вернуть его в прокуратуру для устранения противоречий, теперь оно было рассмотрено повторно.