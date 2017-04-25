Москвичку подозревают в убийстве пятилетней дочери

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Жительница Москва подозревается в том, что утопила свою пятилетнюю дочь в ванной, в настоящий момент она задержана, говорится в сообщении столичный главк Следственного комитета.

"По факту убийства малолетнего ребёнка возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "убийство малолетнего ребенка"… По версии следствия, 25 апреля 2017 года женщина 1985 года рождения, находясь в квартире по улице Матвеевская в городе Москве, утопила в ванной свою малолетнюю дочь 2012 года рождения", — говорится в сообщении.

Подозреваемая задержана, с ней проводятся следственные действия, добавили следователи.

На месте работает следственно-оперативная группа. В ближайшее время будет решён вопрос о мере пресечения.