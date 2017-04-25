В ХМАО вертолет доставил в больницу двух человек с ножевыми ранениями

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 апр — РИА Новости. Полиция в ХМАО выясняет обстоятельства, при которых пострадали два человека, доставленные во вторник днем частным вертолетом в больницу Югорска с ножевыми ранениями, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей регионального управления МВД Ольга Абмайкина.
Собеседник агентства не уточнил, откуда прибыл вертолет с ранеными, отметив, что сейчас в ситуации разбирается оперативно-следственная группа.
По информации источника РИА Новости в экстренных службах Югорска, в больницу были доставлены двое мужчин, состояние одного из них крайне тяжелое.