В ХМАО вертолет доставил в больницу двух человек с ножевыми ранениями

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 апр — РИА Новости. Полиция в ХМАО выясняет обстоятельства, при которых пострадали два человека, доставленные во вторник днем частным вертолетом в больницу Югорска с ножевыми ранениями, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей регионального управления МВД Ольга Абмайкина.

"Частный вертолет сегодня днем совершил посадку в Югорске, доставив в медучреждение двух человек, пострадавших от ножевых ранений", — рассказал представитель УМВД, добавив, что на месте, откуда вылетел вертолет, остались еще двое погибших.

Собеседник агентства не уточнил, откуда прибыл вертолет с ранеными, отметив, что сейчас в ситуации разбирается оперативно-следственная группа.

По информации источника РИА Новости в экстренных службах Югорска, в больницу были доставлены двое мужчин, состояние одного из них крайне тяжелое.