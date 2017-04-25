Зачинщику беспорядков в новосибирской колонии предъявили обвинение

НОВОСИБИРСК, 25 апр – РИА Новости. Следователи СК предъявили обвинение по двум статьям УК РФ осужденному, спровоцировавшему беспорядки в колонии в городе Тогучин Новосибирской области, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, 22 апреля мужчина, отбывающий наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, конвоировался по территории колонии в отряд со строгими условиями содержания. На ужесточение режима его пребывания в исправительном учреждении сотрудники колонии пошли в связи с тем, что мужчина систематически нарушал дисциплину.
"Не желая отбывать наказание в особых условиях и испытывая в силу этого личную неприязнь к сотрудникам колонии, злоумышленник высказал в адрес одного из них угрозы применения насилия. После этого осужденный умышленно упал на землю, в результате падения причинил себе ушибы мягких тканей верхних конечностей", — сообщили в управлении.
В СК отметили, что мужчина вину не признал, от дачи показаний отказался. По ходатайству следователя 25 апреля в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.