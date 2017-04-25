Зачинщику беспорядков в новосибирской колонии предъявили обвинение

НОВОСИБИРСК, 25 апр – РИА Новости. Следователи СК предъявили обвинение по двум статьям УК РФ осужденному, спровоцировавшему беспорядки в колонии в городе Тогучин Новосибирской области, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону.

"Следственным отделом по городу Тогучин… предъявлено обвинение отбывающему наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии 24-летнему мужчине в совершении преступлений по статьям УК РФ "призывы к массовым беспорядкам и к насилию над гражданами" и "угроза применения насилия в отношении сотрудника места лишения свободы", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 22 апреля мужчина, отбывающий наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, конвоировался по территории колонии в отряд со строгими условиями содержания. На ужесточение режима его пребывания в исправительном учреждении сотрудники колонии пошли в связи с тем, что мужчина систематически нарушал дисциплину.

"Не желая отбывать наказание в особых условиях и испытывая в силу этого личную неприязнь к сотрудникам колонии, злоумышленник высказал в адрес одного из них угрозы применения насилия. После этого осужденный умышленно упал на землю, в результате падения причинил себе ушибы мягких тканей верхних конечностей", — сообщили в управлении.

После этого, по пути в отряд он стал кричать о том, что его избивают и призывать других осужденных к беспорядкам. Услышав крики, группа "отрицательно характеризующихся осужденных" стала раскачивать ограждение локального сектора. В прокуратуре региона сообщили, что осужденные обрушили около 13 метров ограждения локального сектора, повредив девять камер видеонаблюдения. Более 100 осужденных вышли к административному зданию с требованием предоставить им сотрудников, сопровождавших дебошира. Беспорядки пресекли сотрудники колонии. Пострадавших нет.

В СК отметили, что мужчина вину не признал, от дачи показаний отказался. По ходатайству следователя 25 апреля в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.