В Московском зоопарке прокомментировали нападение льва в Энгельсе

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Содержать диких животных дома категорически нельзя, заявили РИА Новости в пресс-службе Московского зоопарка.

Ранее управление МВД по Саратовской области сообщило, что в городе Энгельс лев набросился на 15-летнего мальчика, подростка госпитализировали с укусами. Ранее в региональном главке МВД РИА Новости говорили, что полиция в октябре 2016 года проверяла обращения жителей Энгельса о прогулках мужчины с львенком на поводке. Местные СМИ пишут, что именно этот львенок якобы причастен к нападению на подростка.

"Содержать диких животных в домашних условиях категорически нельзя", — сказал собеседник агентства.