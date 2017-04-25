Спасение пострадавших при обрушении на заводе под Липецком осложняет высота

ВОРОНЕЖ, 25 апр — РИА Новости. Рабочие, пострадавшие при обрушении кровли на заводе PepsiCo в Липецкой области, находятся на высоте более 30 метров, что осложняет работы по их спасению, сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС РФ по региону.
"Пострадавшие пока находятся там, на высоте более 30 метров. Они не заблокированы. Ситуация осложняется высотой, их (пострадавших — ред.) медики не могут осмотреть, получены некоторые травмы", — отметил представитель МЧС.
Ранее МЧС опровергло информацию о необходимости привлечения авиации, а также о том, что люди находятся в лифте.
ОАО "Экспериментально-консервный завод "Лебедянский" принадлежит компании PepsiCo. Является одним из крупнейших производителей соков и нектаров в России. Выпускает соки "Я", "Тонус", "Фруктовый сад", "Тропикана" (международный бренд компании PepsiCo) "Привет".