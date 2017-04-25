Спасение пострадавших при обрушении на заводе под Липецком осложняет высота

ВОРОНЕЖ, 25 апр — РИА Новости. Рабочие, пострадавшие при обрушении кровли на заводе PepsiCo в Липецкой области, находятся на высоте более 30 метров, что осложняет работы по их спасению, сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС РФ по региону.

Информация о происшествии на ОАО "ЭКЗ Лебедянский" (PepsiCo) поступила в 10.00 мск вторника. По данным управления МЧС области, на предприятии обрушилась кровля склада на площади 300 квадратных метров. Пострадали два человека, которые, по данным МЧС, в момент обрушения находились на кровле.

"Пострадавшие пока находятся там, на высоте более 30 метров. Они не заблокированы. Ситуация осложняется высотой, их (пострадавших — ред.) медики не могут осмотреть, получены некоторые травмы", — отметил представитель МЧС.

Ранее МЧС опровергло информацию о необходимости привлечения авиации, а также о том, что люди находятся в лифте.

ОАО "Экспериментально-консервный завод "Лебедянский" принадлежит компании PepsiCo. Является одним из крупнейших производителей соков и нектаров в России. Выпускает соки "Я", "Тонус", "Фруктовый сад", "Тропикана" (международный бренд компании PepsiCo) "Привет".