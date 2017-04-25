Адвокат рассказал, какой срок требует прокурор для националиста Демушкина

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Гособвинитель во вторник потребовал приговорить к 2,5 годам колонии националиста Дмитрия Демушкина за опубликованную на своей странице в социальной сети экстремистскую картинку, сообщили РИА Новости его адвокат Олег Колесников.

"Прокуратура запросила 2,5 года колонии общего режима", — сказал он.

Нагатинский суд Москвы приступил к слушанию дела 22 февраля, процесс идет в закрытом от слушателей и СМИ режиме. Ранее суд провел судебное следствие по данному делу и решил вернуть его в прокуратуру для устранения противоречий, теперь оно было рассмотрено повторно.

По версии следствия, в октябре 2014 года Демушкин разместил в открытом доступе на своей странице в социальную сети фотографию, касающуюся "Русского марша". Эта картинка, согласно экспертизе, содержит "лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды, либо ненависти по этоношению к группе лиц, выделяемой о национальности (нерусские)".

Сам Демушкин утверждает, что указанное изображение является фотографией согласованного с властями баннера, с которым в колонне прошли участники марша.

Демушкин являлся лидером запрещенных на территории России экстремистских организаций: межрегионального общественного движения "Славянский союз" и межрегионального общественного объединения "Этнополитическое объединение "Русские"".