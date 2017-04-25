В Севастополе возбудили дело после смерти ребенка в больнице

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости, Виктор Лященко. Уголовное дело возбуждено в Севастополе по факту смерти ребенка в городской больнице, сообщила пресс-служба севастопольского управления СК РФ.

Установлено, что 15 апреля мальчик был госпитализирован в городскую инфекционную больницу с диагнозом "бронхит", 18 апреля в связи с ухудшением здоровья его перевели в городскую больницу №5 "Центр охраны здоровья матери и ребенка", где спустя сутки он скончался в отделении реанимации.

"Обстоятельства, которыми располагает следствие, дают достаточные основания полагать, что смерть малолетнего ребенка наступила в результате ненадлежащего исполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей", — говорится в сообщении.

Как только факт смерти ребенка был выявлен, из учреждения была изъята вся необходимая медицинская документация, которая в настоящее время изучается, назначен ряд экспертиз для установления причин и обстоятельств смерти мальчика, лиц, ответственных за лечение ребенка.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.

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