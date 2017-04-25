В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании восьмилетней девочки

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Мужчину подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении восьмилетней девочки в московской больнице, подозреваемый задержан, сообщает ГСУСК России по столице.
По версии следствия, 21 апреля "мужчина, находясь в помещении палаты одной из московских больниц, совершил в отношении восьмилетней девочки насильственные действия сексуального характера".
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Как заявляет СК, в ближайшее время фигуранту предъявят обвинение.