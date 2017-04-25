Фигурант "болотного дела" Бученков отказался признавать вину

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Дмитрий Бученков, обвиняемый в участии в беспорядках на Болотной площади в 2012 году, отрицает свою вину, сообщил РИА Новости во вторник его адвокат Илья Новиков.

"Сегодня прокурор огласил обвинительное заключение по делу, после чего Бученков сказал, что вину он не признает", — сказал защитник.

На предыдущем заседании суд продлил фигуранту "болотного дела" домашний арест до 6 октября.

Бученков обвиняется в участии в массовых беспорядках и в "применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти". Защита обвиняемого утверждает, что в день беспорядков его не было в Москве и у него есть алиби.

Бученков в ходе следствия содержался под стражей, а в начале марта Мосгорсуд освободил его из следственного изолятора и поместил под домашний арест.

В ходе массовых беспорядков на Болотной площади, которые произошли в мае 2012 года, пострадали десятки человек, более 400 были задержаны. Организаторы беспорядков — Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев — ранее получили по 4,5 года колонии, рядовые участники приговорены к меньшим срокам.

Несколько фигурантов были амнистированы, а один направлен на принудительное психиатрическое лечение. Сторонники осужденных считают, что беспорядки были спровоцированы полицией.