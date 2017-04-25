Арест математика, обвиняемого в призыве к беспорядкам, признали законным

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест преподавателя математики Дмитрия Богатова, обвиняемого в призывах к массовым беспорядкам и террористической деятельности в центре столицы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения", — огласил решение судья. Таким образом, он отклонил апелляционную жалобу адвоката, который просил освободить своего подзащитного. Срок ареста Богатова установлен до 8 июня.

Пресненский суд Москвы арестовал Богатова со второго раза. Сначала он отклонил ходатайство следствия, посчитав, что ему вменяется не тяжкое обвинение. После отказа суда следователи предъявили преподавателю обвинение за призывы к массовым беспорядкам (статья 212 УК РФ) и за призывы к осуществлению террористической деятельности (статья 205.2 УК РФ), а затем повторно обратились в суд с просьбой отправить математика в СИЗО.

Защита настаивает на невиновности Богатова. По словам адвокатов, у него дома был установлен узел выхода TOR-браузера, который позволяет выходить в Интернет под другими ip-адресами. Автор постов, которые вызвали недовольство следователя, пользовался этим узлом входа, а также другими — в Подольске, Владивостоке и по всему миру. "Но сотрудник полиции, ведь он сотрудник ГУВД Москвы, решил задержать только владельца московского узла", — отметил адвокат Александр Мордвинов.

"На чем сделан вывод, что это он размещал данные посты, непонятно. Время совершенно не совпадает. Человек, который разместил этот пост, продолжает писать другие посты. Сотрудник полиции не имел никакой квалификации — это глупость, ошибка или ложное понятие интересов службы", — считает защитник.

По его мнению, меру пресечения можно заменить на домашний арест, ведь в его квартире уже изъяты компьютеры и обрезан интернет-провод. Также за Богатова вступился президент союза ветеранов антитеррористического подразделения "Альфа" ФСБ России, член Общественной палаты Сергей Гончаров.

"Защитники не знакомы со всеми материалами дела и не могут знать, на чем строится обвинение. Преступление совершено с применением высоких технологий, соответственно, у преступления не может быть очевидцев, ведь оно совершается удаленно", — заявил следователь. Он добавил, что проверяет заявление Богатова об алиби, но напомнил, что есть возможность удаленного доступа и программы с отложенной и печатью и, если обвиняемого не было за компьютером в момент публикации поста, это еще не свидетельствует о его невиновности.

Ранее сообщалось, что 29 марта 2017 года в интернете в свободном доступе для неограниченного круга лиц неустановленным лицом под псевдонимом размещены текстовые сообщения, призывающие к действиям крайне экстремистского толка. По данному факту следствие возбудило дело о призывах к массовым беспорядкам.

По данным следствия, 25-летний Дмитрий Богатов размещал свои материалы, используя серверы за рубежом, что позволяло скрыть следы. Следователи провели обыски у него дома, в ходе которых изъяли компьютер и другую технику, "используемые для передачи и распространения информации", а также "другие предметы, имеющие значение для расследования".

Следствие приобщило письмо из ФСБ России с предварительной оценкой, что "в опубликованных записях Богатова есть призывы к осуществлению террористической деятельности". Также следователь предоставил суду документы, подтверждающие, что 12 апреля Богатов собирался покинуть территорию РФ и направиться в Италию. Этим следователь обосновывал возможность обвиняемого скрыться от следствия и необходимость его заключения под стражу.