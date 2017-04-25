Избившая фельдшера скорой жительница Сыктывкара предстанет перед судом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Следственные органы в Сыктывкаре завершили расследование уголовного дела в отношении 54-летней местной жительницы, обвиняемой в нанесении побоев из хулиганских побуждений фельдшеру скорой медицинской помощи, теперь женщина предстанет перед судом, сообщает СУСК РФ по республике Коми.

По версии следствия, 31 марта на улице Пушкина в Сыктывкаре пьяная женщина поскользнулась, упала и какое-то время лежала на земле. Подъехавшая бригада скорой помощи провела первичный осмотр и, поставив диагноз, повезла жалующуюся на боль в ноге женщину в травмпункт. По пути пациентка сказала, что ее ждут, и потребовала остановить машину. Врачи ответили, что остановят только тогда, когда доедут до места назначения. После этого недовольная женщина нанесла девушке-фельдшеру не менее трех ударов руками по лицу.

"Следствием собрана доказательственная база и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

В последнее время в разных регионах России произошел целый ряд резонансных инцидентов с нападениями на сотрудников "скорой помощи". В январе глава СК РФ Александр Бастрыкин из-за участившихся нападений на врачей поручил проанализировать ситуацию в этой сфере и защитить права медиков. Тогда в ведомстве заявили, что подобные случаи должны "получать жесткую и принципиальную юридическую оценку, а любое вмешательство в работу медиков давно пора расценивать не менее серьезно, нежели воспрепятствование деятельности сотрудников правоохранительных органов".