Росздравнадзор проведет проверку после смерти женщины у косметолога

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Росздравнадзор проведет проверку в связи со смертью женщины в косметологическом кабинете в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

По данным столичного главка СК России, инцидент произошел в воскресенье, 23 апреля, в одном из московских центров красоты. Во время косметологической процедуры пациентка почувствовала себя плохо. Сотрудники клиники вызвали ей скорую, но до приезда медиков женщина 1957 года рождения скончалась.

По информации источника в правоохранительных органах, погибшей делали озонотерапию. Как сообщил столичный главк СК РФ, по предварительной информации женщина умерла из-за оторвавшегося тромба.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проведет проверку по факту гибели пациентки в ООО "Центр косметологии" (Москва)", — сообщили в Росздравнадзоре.