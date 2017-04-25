Росздравнадзор проведет проверку после смерти женщины у косметолога

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Росздравнадзор проведет проверку в связи со смертью женщины в косметологическом кабинете в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
По информации источника в правоохранительных органах, погибшей делали озонотерапию. Как сообщил столичный главк СК РФ, по предварительной информации женщина умерла из-за оторвавшегося тромба.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проведет проверку по факту гибели пациентки в ООО "Центр косметологии" (Москва)", — сообщили в Росздравнадзоре.