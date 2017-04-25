Житель Салехарда извинился за попытку прикурить от Вечного огня

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 апр — РИА Новости. Житель Салехарда (ЯНАО), который пытался прикурить от Вечного огня, публично извинился за свой поступок через видеообращение в социальных сетях.

На опубликованной видеозаписи 19-летний юноша, а также его товарищ, заснявший инцидент около Вечного огня, признают, что совершили глупый поступок.

"Мы сделали очень большую ошибку. Хотелось бы извиниться, в первую очередь, перед ветеранами Великой Отечественной войны и перед гражданами России. Конечно, это была глупость, я раскаиваюсь", — заявил молодой человек.

Вечером в понедельник, 24 апреля, двое правонарушителей дали объяснения местным сотрудникам полиции. По словам юношей, катаясь на личном автомобиле по городу, они решили прогуляться возле памятника, посвященного 65-летию Победы. В этот момент один из них захотел покурить, однако под рукой не оказалось зажигалки, и он решил прикурить сигарету от пламени Вечного огня. Второй молодой человек снял происходящее на телефон и опубликовал видеозапись в соцсетях "ради шутки".

В городском отделе МВД в настоящее время работают над тем, чтобы квалифицировать действия молодых людей. О процессуальном решении в их отношении пока не сообщается.