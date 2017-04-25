Жителю Ингушетии вынесли приговор за избиение двух полицейских

НАЛЬЧИК, 25 апр – РИА Новости. Суд в Ингушетии приговорил местного жителя к 3 годам 4 месяцам лишения свободы за то, что он ударил полицейских, отказавшись предъявить документы после ДТП, сообщает региональное СУ СК РФ.

"Следствием и судом установлено, что 13 декабря 2016 года в городе Назрань 24-летний житель республики, являясь участником ДТП, отказался предъявить сотруднику полиции документы на автомобиль и водительское удостоверение и попытался скрыться с места происшествия", — говорится в сообщении.

После этого мужчина нанес удар головой в лицо сотрудника полиции и затем был задержан. Но и после этого он нанес другому сотруднику полиции удар ногой в голову.

"Суд признал подсудимого виновным в применении опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти и назначил ему наказание в виде трех лет и четырех месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", — уточняет ведомство.