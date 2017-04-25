Улицу в Тюмени затопило кипятком

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Трубу с горячей водой прорвало на улице Максима Горького в Тюмени, в результате прорыва пострадали четыре человека.

Как сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Тюменской области Сергей Юсько, на месте происшествия сейчас дежурит машина спасателей.

#тюмень 25/04/17 Сегодня вся Тюмень утопает в горячей воде… Публикация от Oleg Genadievich (@oleg_region72) Апр 25 2017 в 1:29 PDT

Представитель Станции скорой помощи Тюмени рассказал агентству, что в результате ЧП один человек доставлен в больницу, ещё трем госпитализация не потребовалась.

"К нам вызов поступил в 9.55. Специалисты были на месте уже в 10.01. Всего там дежурили две бригады. Одну женщину доставили в Областную клиническую больницу №1. Еще одной женщине и двум мужчинам помощь оказали на месте. Им госпитализация не потребовалась", — заявил РИА Новости представитель "скорой".

УМВД Тюменской области уточняет, что сейчас в районе ЧП дежурят инспекторы ДПС.

"В связи с проведением аварийно-ремонтных работ в областном центре временно ограничено движение транспорта на улице Щорса от улицы Елизарова до улицы Максима Горького и на улице Максима Горького от улицы Щорса до улицы Котельщиков в обоих направлениях", — отмечает полиция.