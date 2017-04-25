Улицу в Тюмени затопило кипятком

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Трубу с горячей водой прорвало на улице Максима Горького в Тюмени, в результате прорыва пострадали четыре человека.
Как сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Тюменской области Сергей Юсько, на месте происшествия сейчас дежурит машина спасателей.
Представитель Станции скорой помощи Тюмени рассказал агентству, что в результате ЧП один человек доставлен в больницу, ещё трем госпитализация не потребовалась.
УМВД Тюменской области уточняет, что сейчас в районе ЧП дежурят инспекторы ДПС.
"В связи с проведением аварийно-ремонтных работ в областном центре временно ограничено движение транспорта на улице Щорса от улицы Елизарова до улицы Максима Горького и на улице Максима Горького от улицы Щорса до улицы Котельщиков в обоих направлениях", — отмечает полиция.