Сотрудники МЧС спасли со льдины на Байкале более 30 рыбаков

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Сотрудники МЧС России спасли 34 рыбаков с дрейфующей льдины на Байкале в районе республики Бурятия, сообщили журналистам во вторник в региональном главке МЧС.

"Нарушение правил безопасности стало причиной происшествия в Кабанском районе республики Бурятия — рыбаков унесло на льдине в акваторию озера Байкал. Несмотря на запрещающие знаки, любители рыбалки вышли на лед и оказались на отколовшемся куске льда в 50 метрах от берега", — сказал собеседник агентства.

На помощь рыбакам оперативно выдвинулись спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и инспекторы Кабанского участка ГИМС МЧС России по Бурятии.

В спасательной операции было задействовано специализированное оборудование, снаряжение и спасательная техника, в том числе судно на воздушной подушке "Хивус".

"Все рыбаки спасателями были успешно доставлены на берег, медицинская помощь никому из них не понадобилась", — сообщили в ГУ МЧС.