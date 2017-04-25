В Ангарске возбудили дело после нападения на сотрудников скорой

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Следственный комитет России по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Ангарска, после нападения им на врача и водителя скорой помощи, сообщает СК России.

Ранее сообщалось, что следователи проверяют информацию о том, что в Ангарске местный житель избил врача скорой помощи в больнице после того, как ему сообщили о смерти отца.

"Следственными органами СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), частью 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия)", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 24 апреля мужчина, находясь медсанчасти № 28 в Ангарске, узнав, что его отец скончался, нанес удар кулаком в лицо врачу скорой помощи. Кроме того, уже на улице, подозреваемый умышленно кинул банку с алкогольным напитком в водителя скорой помощи, попав ему в голову.