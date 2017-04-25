Суд продлил арест экс-замминистра Красноярского края, обвиняемой во взятках

КРАСНОЯРСК, 25 апр — РИА Новости. Суд продлил на два месяца арест бывшему заместителю министра экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края Надежде Маршалкиной, которую обвиняют в получении взяток деньгами и дорогими машинами, а также фальсификации документов, сообщила РИА Новости представитель ГСУ СК региона Ольга Шаманская.

"Сегодня суд частично удовлетворил наше ходатайство и продлил Маршалкиной срок содержания под стражей до 27 июня. Следствие просило три месяца (продления)", — сказала Шаманская.

Ранее СК сообщал, что в рамках уголовного дела допрошено около 140 свидетелей, проведено около 40 судебных экспертиз, в том числе почерковедческие, строительно-технические, бухгалтерские. Проведены оценочные судебные экспертизы автомобилей BMW X5 и Mercedes-Benz ML 350, полученных в качестве взяток, заявляет следствие. Объем уголовного дела составляет 15 томов. Обвиняемая, по данным СК, вину не признает.