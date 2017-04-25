На Урале вынесли приговор двум мужчинам, убившим гражданку Вьетнама

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Два жителя Магнитогорска Рауглы Мамедов и Илгар Вивади Оглы Халилов приговорены за убийство в марте прошлого года гражданки Вьетнама к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, сообщает СУ СК РФ по Челябинской области.

Ранее сообщалось, что соучастники в Магнитогорске 20 марта 2016 года заманили знакомую гражданку Вьетнама, которая неофициально занималась обменом валюты, в свой автомобиль, задушили ее, тело перевезли на свалку и сожгли. По данным следствия, они похитили у женщины не менее 24 тысяч долларов.

"Собранные следственными органами СК РФ по Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителей Магнитогорска Рауфа Гадир Оглы Мамедова и Илгара Вивади Оглы Халилова, признанных виновными… Приговором суда осужденным назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.