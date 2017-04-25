В Красноярском крае зарегистрировали семь лесных пожаров

КРАСНОЯРСК, 25 апр — РИА Новости. Семь лесных пожаров на общей площади более чем 55 гектаров зарегистрированы в шести районах Красноярского края, сообщает министерство лесного хозяйства региона.

С 20 апреля в Красноярском крае введен особый противопожарный режим.

"По оперативной информации лесопожарного центра на 11.00 25 апреля, на территории края зарегистрировано семь лесных пожаров: в Дзержинском, Абанском, Нижнеингашском, Иланском, Канском, Идринском районах. Все пожары действуют в наземной зоне. Площадь возгорания – 55,2 гектара", — говорится в сообщении.

По данным министерства, к местам возгораний прибыли лесные пожарные, и уже два очага на площади 20 гектаров локализованы. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении задействовано более 10 человек и 23 единицы техники. По предварительной информации, в большинстве случаев лесные пожары возникли по вине местных жителей.

За прошедшие сутки сотрудники лесопожарного центра ликвидировали 22 лесных пожара: в Большемуртинском, Абанском, Канском, Иланском, Сухобузимском, Партизанском, Манском, Уярском, Рыбинском, Краснотуранском, Каратузском и Курагинском районах на общей площади 209 гектаров. В тушении были задействованы 245 лесных огнеборцев и 54 единицы техники. Авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний ведут три воздушных судна.