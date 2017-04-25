Пропавших в Тюменской области воспитанников интерната нашли у родственников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Подростков, ушедших из школы-интерната в Тюменской области, поиски которых длились 5 дней, обнаружили у родственников в разных районах региона, сообщила во вторник РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей регионального УМВД Светлана Новик.

Как ранее сообщало тюменское СУ СК РФ, 20 апреля из тюменской школы-интерната "Горизонт" ушли два воспитанника 2001 и 2002 годов рождения. Были начаты поиски.

"В ходе поисковых мероприятий сотрудники угрозыска выяснили местонахождение молодых людей. Они находились у родственников. Один – в Тобольском районе, другой – в Вагайском. Установлено, что противоправных действий в отношении них не совершалось. Их вернули в школу-интернат", — сказала Новик.