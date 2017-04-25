Под Иркутском водитель сбил насмерть девочку и скрылся с места ДТП

ИРКУТСК, 25 апр – РИА Новости. Иномарка в Иркутской области в понедельник сбила женщину и ее 10-летнюю дочь, стоявших на обочине; девочка погибла, полиция ищет сбежавшего водителя, сообщает ГУ МВД региона.

Инцидент произошел в понедельник около 14.00 часов в городе Черемхово на улице Кирова.

"Неустановленный водитель на автомобиле Toyota Camry сбил находящихся на обочине дороги 32-летнюю женщину и ее 10-летнюю дочь. После этого автомобилист не оказал помощи потерпевшим, бросил машину и покинул место ДТП. В результате наезда школьница скончалась, ее мать была госпитализирована", — говорится в сообщении ведомства.

По факту ЧП следственные органы завели уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Максимальная санкция – лишение свободы на пять лет.

Сотрудники ГИБДД и полиции ищут водителя, сбежавшего с места происшествия.