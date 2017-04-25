В Иркутской ликвидировали 15 лесных пожаров из 16

ИРКУТСК, 25 апр – РИА Новости. Пожарные в Иркутской области за выходные ликвидировали на территории 10 муниципальных образований 15 лесных пожаров; на текущий момент в регионе действует один пожар, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В локализованном состоянии на текущие сутки перешел один пожар в Тулунском районе на площади семь гектаров. В окарауливании этого очага участвуют 15 человек и шесть единиц техники", — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

С 15 марта в Иркутской области действует особый противопожарный режим. Для профилактических мероприятий в регионе организована работа маневренных групп численностью 240 человек, более 600 человек осуществляют патрулирование. Выставлено 74 поста по ограничению доступа населения в лес.