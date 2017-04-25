Глава Новокузнецкого района Кузбасса ушел в отставку

КЕМЕРОВО, 25 апр — РИА Новости. Глава Новокузнецкого района Кемеровской области Евгений Манузин подал в отставку по собственному желанию, ранее он был отстранен от занимаемой должности на период расследования по делу о превышении полномочий.

"На сессии Новокузнецкого районного Совета народных депутатов принята отставка главы района Евгения Манузина по собственному желанию. В соответствии с уставом Новокузнецкого муниципального района до вступления в должность вновь избранного главы исполнять обязанности главы муниципального образования будет его первый заместитель Андрей Шарнин", — сообщили в региональной администрации.

Областное следственное управление СК РФ ранее сообщило, что глава района предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий при ремонте высоковольтной линии электропередачи, ущерб бюджету оценивается в более чем 900 тысяч рублей.

По данным следствия, в 2015 году глава района без законных оснований объявил на территории поселка Подстрелка режим чрезвычайной ситуации. Это позволило без проведения конкурсной процедуры заключить муниципальный контракт с подрядной организацией на проведение ремонтных работ на ЛЭП, которые были оплачены без надлежащей проверки объема и качества выполнения.

Как уточнили в СУСК, в счет возмещения причиненного бюджету ущерба наложен арест на автомобиль и одну из квартир обвиняемого. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция по статье о превышении должностных полномочий главой органа местного самоуправления составляет 7 лет лишения свободы.