Глава Новокузнецкого района Кузбасса ушел в отставку

КЕМЕРОВО, 25 апр — РИА Новости. Глава Новокузнецкого района Кемеровской области Евгений Манузин подал в отставку по собственному желанию, ранее он был отстранен от занимаемой должности на период расследования по делу о превышении полномочий.
Областное следственное управление СК РФ ранее сообщило, что глава района предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий при ремонте высоковольтной линии электропередачи, ущерб бюджету оценивается в более чем 900 тысяч рублей.
Как уточнили в СУСК, в счет возмещения причиненного бюджету ущерба наложен арест на автомобиль и одну из квартир обвиняемого. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция по статье о превышении должностных полномочий главой органа местного самоуправления составляет 7 лет лишения свободы.