В Бурятии лесоохрана за сутки потушила четыре пожара

КРАСНОЯРСК, 25 апр — РИА Новости. Лесоохрана за сутки потушила в лесах Бурятии четыре из пяти действующих пожаров, сообщила во вторник РИА Новости пресс-секретарь агентства лесного хозяйства республики Александра Егорова.
По ее данным, на утро 25 апреля в Бурятии зарегистрирован один очаг в Иволгинском районе.
Общая площадь пожара составляет менее гектара. Возгорание тушат 18 сотрудников лесной охраны, задействовано 5 единиц тяжелой и лесопожарной техники.
По данным ведомства, с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 64 возгорания, общая площадь, пройденная огнем, составляет около 7,9 тысяч гектаров.
Пожароопасный сезон открыт полностью или частично в 22 лесничествах. Также на всей территории республики продолжает действовать особый противопожарный режим.