Спасатели из Находки присоединились к поиску пропавших в Приморье рыбаков

ВЛАДИВОСТОК, 25 апр – РИА Новости. Трое спасателей из находки присоединились к поиску рыбаков, которые пропали в Приморье, когда их катер опрокинулся, сообщил во вторник краевой главк МЧС РФ.

На прошлой неделе спасатели получили информацию о пропаже троих человек после опрокидывания катера в прибрежной полосе в районе поселка Усть-Соболевка Тернейского муниципального района. Тело одного из рыбаков найдено в пяти километрах южнее поселка.

В понедельник спасатели осмотрели 30 километров береговой черты. Местные жители на четырех катерах осмотрели 35 километров береговой и 19,2 квадратных километра водной поверхности. Поиск результата не дал, продолжение поисковых работ запланировано на 25 апреля.

"Сегодня в 03.00 местного времени для усиления поисково-спасательной группировки сил и средств в район поиска убыла группа спасателей филиала Находкинского поисково-спасательного отряда "Рудная пристань" ДВРПСО МЧС России в составе трех человек и одной единицы техники", — говорится в сообщении.

На данный момент осмотрено 167 километров прибрежной полосы и 147,7 квадратных километров водной поверхности. Всего в поисковых работах задействованы 13 человек, 7 единиц техники.