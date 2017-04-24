Житель Пскова ранил ножом полицейского, возбуждено уголовное дело

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Пскова, ранившего ножом сотрудника полиции, сообщает СУСК РФ по Псковской области.

По версии следствия, 22 апреля на одной из автостоянок в Пскове подозреваемый был застигнут оперуполномоченным полиции и директором коммерческой организации в момент кражи аккумуляторной батареи с большегруза.

"Пытаясь скрыться, мужчина ранил ножом полицейского, после чего причинил телесные повреждения коммерсанту, однако все равно был задержан указанным полицейским и подоспевшими коллегами при помощи табельного оружия", — говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти".

"В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения по более тяжкой статье Уголовного кодекса РФ и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — отмечает следственное управление.