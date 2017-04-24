В Петербурге из-за аварии на подстанции обесточен Приморский район

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Часть жителей Приморского района Петербурга осталась без электроэнергии из-за аварии на подстанции на проспекте Испытателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе района.

"Из-за аварии на подстанции на проспекте Испытателей произошло аварийное отключение электроэнергии", — сказал собеседник агентства.

Как сообщили в филиале ПАО "ФСК ЕЭС" — МЭС Северо-Запада, авария на подстанции 220 кВ на проспекте Испытателей произошла в 18.04.

"Произошло разрушение высоковольтного ввода силового трансформатора. Возгорания и пострадавших среди персонала нет. Причины технологического нарушения устанавливаются", — отметили в компании.

Как сообщили в филиале ПАО "ФСК ЕЭС" — МЭС Северо-Запада, по уточненной информации, предварительно в результате отключения оборудования без электроэнергии остались 14 жилых домов, 10 частных домостроений, один торговый центр и одна котельная.

В настоящее время энергетики восстанавливают энергоснабжение по резервной схеме.