Глава СК передал дело о взрыве в Дагестане под контроль заместителя по СКФО

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил своему заместителю по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) взять ход расследования уголовного дела о взрыве гранаты в Дагестане на личный контроль, сообщила в понедельник официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Взрыв гранаты прогремел в частном компьютерном зале в селе Агвали Цумадинского района Дагестана после полудня в понедельник. В результате происшествия один подросток погиб, еще 10 получили ранения. СК возбудил дело по статьям "причинение смерти по неосторожности" и "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".

"Председатель СК России заслушал доклад своего заместителя по Северо-Кавказскому федеральному округу и поручил ему взять ход расследования уголовного дела о взрыве гранаты в селении Агвали Республики Дагестан на личный контроль. Александр Бастрыкин также дал указание направить следователей и криминалистов Главного следственного управления СК России по СКФО для тщательного установления всех обстоятельств и причин произошедшего", — сказала Петренко.