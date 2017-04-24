СК назвал причину смерти девочки в тверской больнице

ВОРОНЕЖ, 24 апр — РИА Новости. Следствие выяснило, что нехватка квалификации медработников привела к смерти девочки в Тверской детской областной клинической больнице, где ребенок пролежал почти два месяца, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

"По факту смерти малолетней девочки в медицинском учреждении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональный обязанностей)", — говорится в сообщении. Санкция данной статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

По данным следствия, 17 февраля 2017 года из реанимационного отделения детской городской клинической больницы № 1 малолетняя девочка была переведена в реанимационное отделение детской областной клинической больницы. Там 14 апреля ее состояние ухудшилось, и произошла остановка сердцебиения.

"Произведенные реанимационные мероприятия результатов не дали, и девочка умерла, причиной ее смерти явился грипп "В" с поражением многих органов в совокупности с осложнениями на фоне иммунной недостаточности. Смерть ребенка стала возможной в результате ненадлежащей организации работы, недостаточной квалификации медицинских работников ГБУЗ ДОКБ (детской областной клинической больницы)", — информирует следствие.

Сейчас СК проверяет качество оказанной в больнице маленькой пациентке медицинской помощи. По уголовному делу назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза.