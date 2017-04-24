Адвокат назвал решение Мосгорсуда по делу Родченкова незаконным

МОСКВА, 24 апр – Р-Спорт, Василий Конов-мл. Решение Мосгорсуда по уголовному делу в отношении экс-главы Московской антидопинговой лаборатории, информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова является незаконным и необоснованным, заявил агентству "Р-Спорт" адвокат Родченкова Алексей Скляренко.

Мосгорсуд в понедельник признал Минспорт РФ потерпевшей стороной по уголовному делу в отношении информатора WADA Родченкова. Сообщалось, что Минспорт готовит иск, при этом сумма ущерба по делу еще не установлена. Как следует из оглашенных в суде материалов, Минспорт в разное время выделил 271 миллион и 95 миллионов рублей на обслуживание и поддержание работы лаборатории.

"Я считаю, что решение незаконно и необоснованно. Не все обстоятельства судом были исследованы ни в первой, ни во второй инстанциях. Почему суд принял такое решение, сказать сейчас нельзя. Нужно ознакомиться с апелляционным постановлением, — сказал Скляренко по телефону. — Интересы Григория Михайловича в настоящем судебном заседании не нарушены. Он своим имуществом распорядился. А в деле, где наложен арест на имущество его дочери, работает другой адвокат. Я могу лишь предположить, что он будет подавать конституционную жалобу".

"Я могу предположить, что если Минспорт признан потерпевшим, то, скорее всего, эта сторона будет предъявлять гражданский иск в рамках расследуемого уголовного дела, а будут ли они (это) делать или нет – время покажет", — продолжил собеседник агентства.

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