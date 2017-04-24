Мосгорсуд оставил под арестом имущество дочери Родченкова

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Мосгорсуд оставил под арестом дом и земельный участок дочери экс-главы Московской антидопинговой лаборатории, информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Бассманного суда Москвы о наложении ареста на недвижимость оставить без изменения, апелляционную жалобу без изменения", — огласила решение судья. Срок ареста установлен до 17 июня 2017 года.

Суд в декабре прошлого года в рамках уголовного дела в отношении Родченкова наложил арест на участок площадью 1144 квадратных метра в Солнечногорском районе Подмосковья и находящийся на земельном участке дом.

Защита просила снять арест с имущества, отмечая, что он принадлежит дочери Родченкова Марине Балакиной, которая не является лицом, имеющим какое-либо отношение к уголовному делу, а указанное имущество получила в качестве свадебного подарка. "Родченков получил дом и земельный участок от своего отца в 2010 году, которые впоследствии подарил дочери", — сказал адвокат Александр Седунов в суде.

Защита отдельно отмечает, что суд вынес два постановления на арест одного и того же дома. "Сначала арестовали имущество, как принадлежащее Родченкову, а отдельным постановлением наложили арест как на имущество дочери. Абсурд какой-то получается", — сказал адвокат Седунов.

Следствие же отмечает, что по документам подарен одноэтажный дом, который был снесен, а на его месте Родченков построил двухэтажный на средства, которые, по данным следствия, получены им мошенническим образом. Минспорту РФ действиями Родченкова нанесен ущерб в особо крупном размере, сказал следователь в суде, ведомство признано потерпевшим по уголовному делу.

Адвокат Родченкова Алексей Скляренко просил отменить обеспечительные меры. Он пояснил, что дом в Солнечногорском районе Подмосковья не был приобретен, как считает следствие, на преступные доходы. По словам адвоката, его подзащитный получил дом от отца, а затем подарил своей дочери. "На момент оформления договора дарения уголовное дело возбуждено не было", — отметил защитник.