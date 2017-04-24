Мосгорсуд оставил под арестом имущество дочери Родченкова

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Мосгорсуд оставил под арестом дом и земельный участок дочери экс-главы Московской антидопинговой лаборатории, информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Бассманного суда Москвы о наложении ареста на недвижимость оставить без изменения, апелляционную жалобу без изменения", — огласила решение судья. Срок ареста установлен до 17 июня 2017 года.
Суд в декабре прошлого года в рамках уголовного дела в отношении Родченкова наложил арест на участок площадью 1144 квадратных метра в Солнечногорском районе Подмосковья и находящийся на земельном участке дом.
Защита отдельно отмечает, что суд вынес два постановления на арест одного и того же дома. "Сначала арестовали имущество, как принадлежащее Родченкову, а отдельным постановлением наложили арест как на имущество дочери. Абсурд какой-то получается", — сказал адвокат Седунов.
Адвокат Родченкова Алексей Скляренко просил отменить обеспечительные меры. Он пояснил, что дом в Солнечногорском районе Подмосковья не был приобретен, как считает следствие, на преступные доходы. По словам адвоката, его подзащитный получил дом от отца, а затем подарил своей дочери. "На момент оформления договора дарения уголовное дело возбуждено не было", — отметил защитник.