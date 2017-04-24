Детский омбудсмен контактирует с Минздравом после взрыва в Дагестане

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выясняет ситуацию в связи с инцидентом со взрывом гранаты в школе в Дагестане, находится на связи с правоохранительными органами и Минздравом РФ, сообщили в пресс-службе омбудсмена.

"Анна Кузнецова выясняет обстоятельства трагедии в селении Агвали в Дагестане, в результате которой пострадали дети. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка находится на связи с правоохранительными органами, (ГУ МЧС РФ – ред.), Министерством здравоохранения РФ в связи с пострадавшими результате взрыва школьниками", — говорится в сообщении.

Сообщается также, что Кузнецова в целях оказания помощи и выяснения причин трагедии направила телеграмму главе Дагестана. Она также выразила глубокие соболезнования родственникам погибшего ребенка в связи с тяжелой утратой.

По данным следствия, 24 апреля около 14 часов в селении Агвали в помещении, "используемом под компьютерный зал", взорвалась ручная боевая граната. Ранее в пресс-службе МВД по республике сообщалось, что один подросток погиб, 11 несовершеннолетних ранены в результате неосторожного обращения с оружием в школе в республике Дагестан. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, допрашивают очевидцев.