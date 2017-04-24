В Салехарде установили личность мужчины, прикурившего у Вечного огня

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 апр — РИА Новости. Полиция Салехарда (ЯНАО) установила личность молодого человека, который пытался прикурить от Вечного огня, сообщили РИА Новости в окружном управлении МВД.

Ранее следственный комитет, отреагировав на публикацию указанной фотографии, инициировал проверку по данному инциденту.

Как пояснили в региональном УМВД, правонарушителями оказались двое местных жителей, самому старшему из которых около 20 лет. В своих объяснениях они пояснили, что вечером 23 апреля, катаясь на личном автомобиле по городу, они решили прогуляться возле памятника "Пантеон 65-летия Победы".

"При прогулке по парку один из них захотел покурить, но в связи с отсутствием зажигалки решил прикурить сигарету от пламени Вечного огня. Второй участник правонарушения снял все происходящее на телефон с целью выгрузки фото в социальные сети "ради шутки", — прокомментировали в управлении МВД.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего с целью квалификации действий молодых людей.

Вечный огонь в Салехарде второй раз с начала года оказался в центре внимания в связи с попытками осквернения. В конце февраля сообщалось о четырех школьниках, которые решили потушить огонь снегом, как они позже признались, "из любопытства", не зная о значимости данного символа памяти.