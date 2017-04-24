В новосибирской колонии 100 осужденных поддержали зачинщика беспорядков

НОВОСИБИРСК, 24 апр – РИА Новости. Зачинщик беспорядков в колонии под Новосибирском сумел добиться того, что более 100 осужденных вышли к администрации с требованием выдать сотрудников, якобы избивавших его, сообщила в понедельник прокуратура Новосибирской области.

Информация о бунте, спровоцированном одним из заключенных в исправительной колонии (ИК-14) в городе Тогучин Новосибирской области, появилась в выходные дни в одной из популярных в регионе групп в социальной сети ВКонтакте. ГУФСИН России по Новосибирской области опровергло слухи о бунте в колонии и сообщило, что зачинщиком беспорядков стал один из содержавшихся в штрафном изоляторе осужденных, который отказался выполнить законные требования сотрудников колонии — проследовать в отряд №8 строгих условий отбывания наказания.

По данным ГУФСИН, после проведения с ним беседы сотрудниками учреждения по пути в отряд он стал кричать о том, что его избивают и призывать других осужденных к беспорядкам. Услышав крики, группа "отрицательно характеризующихся осужденных" стала раскачивать ограждение локального сектора.

"Осужденные раскачали и обрушили около 13 метров ограждения локального сектора, повредив девять камер видеонаблюдения. Более 100 осужденных вышли к административному зданию с требованием предоставить им сотрудников, которые сопровождали Васильева", — говорится в сообщении прокуратуры. Беспорядки пресекли сотрудники колонии. Пострадавших с обеих сторон нет.

В надзорном ведомстве отметили, что по результатам прокурорской проверки руководителю СК РФ по Новосибирской области направлены материалы об уголовном преследовании зачинщика беспорядков и других осужденных. В итоге в отношении Васильева возбудили дело о дезорганизации деятельности колонии.

"Сегодня, 24 апреля, следователь возбудил в отношении Васильева еще одно уголовное дело по часть 3 статьи 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам). Расследование уголовных дел находится на контроле в прокуратуре области", — сообщили в прокуратуре. В ведомстве отметили, что прокуроры дадут оценку действиям работников колонии по созданию условий для недопущения подобных ЧП. Ход и результаты проверки прокурор области Владимир Фалилеев взял под личный контроль.