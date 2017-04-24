Найден второй подросток, сбежавший из спецшколы в Сургуте

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 апр — РИА Новости. Второй воспитанник специальной учебно-воспитательной школы для несовершеннолетних правонарушителей города Сургута (ХМАО), сбежавший 8 апреля, найден в Нижневартовске, сообщили РИА Новости в городском управлении МВД.

"Это произошло в середине прошлой недели. Его искали по месту проживания родителей — в Нижневартовске, однако в квартире у них юноша не появился. Обнаружен он был сотрудниками ППС на улице, где все это время находился со своими товарищами", — рассказали в ведомстве, уточнив, что оба сбежавших подростка уже вернулись в сургутскую специальную школу.

Ранее сообщалось, что поиски первого пропавшего воспитанника учебно-воспитательного учреждения длились не менее недели, пока сотрудники полиции не нашли его под диваном в собственной квартире.

Юноши самовольно покинули спорткомплекс, где проводились соревнования по борьбе, несмотря на то, что на мероприятии находились в сопровождении тренера и ряда сотрудников учреждения.

Сургутская спецшкола для несовершеннолетних оказалась в центре внимания в феврале, когда в отношении ее 17-летнего воспитанника был возбужден ряд уголовных дел по обвинениям в вымогательстве, изнасиловании и истязаниях с применением пыток.