Полиция опровергла сообщения о захвате в заложники бригады скорой в Москве

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Полиция опровергла сообщения СМИ о захвате в заложники работников скорой помощи в Москве, сообщает пресс-служба ГУМВД России по столице.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что неизвестный взял в заложники бригаду врачей скорой помощи в Москве. По сообщениям СМИ, пациент вызвал "скорую", после чего заблокировал дверь и отказался выпускать врачей.

"Появившаяся в ряде СМИ информация о том, что неизвестный якобы насильно удерживает работников скорой медицинской помощи в квартире одного из домов на улице Новослободская, не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, фельдшеры скорой помощи, вызванные по телефону двумя пьяными мужчинами, не могли выйти из квартиры из-за того, что у хозяев сломались ключи.

"Фельдшеры приехали к двум мужчинам, которые находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Они оказали им медпомощь, после чего не смогли выйти из квартиры из-за того, что сломались ключи, а хозяин квартиры уснул, и его не могли разбудить", — сказал собеседник агентства.