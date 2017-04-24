Тело второго горняка, погибшего в челябинской шахте, подняли на поверхность

ЧЕЛЯБИНСК, 24 апр – РИА Новости. Спасатели подняли на поверхность тело второго горняка, бригадира Сергея Шамина, погибшего в воскресенье в шахте "Центральная" в Челябинской области, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель прокуратуры региона Оксана Калинина.

Двое рабочих погибли при обрушении на шахте "Центральная" ОАО "Южуралзолото Группа Компаний". Более 160 горняков были эвакуированы, извлеченный из-под завалов рабочий доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек".

По данным АО "Южуралзолото Группа Компаний", которому принадлежит шахта, погибли проходчики Сергей Шамин и Александр Бабешко, Живым из-под завалов был извлечен проходчик Максим Бритулин, который в настоящее время находится в челябинской областной клинической больнице.

"В настоящее время тело второго горняка – опытного бригадира проходчиков Шамина – поднято спасателями на поверхность. Но завалы на месте происшествия полностью до сих пор не разобраны, разбор займет продолжительное время", — рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что на месте происшествия работают специалисты Ростехнадзора, следственные органы, которые выясняют причины случившегося.