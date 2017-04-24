В Ингушетии арестовали подозреваемого в похищении невесты

НАЛЬЧИК, 24 апр – РИА Новости. Следователи задержали жителя Ингушетии, которого разыскивали по подозрению в групповом похищении девушки с целью женитьбы, он уже арестован судом, сообщило СУСК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что 8 апреля в селении Кантышево молодой человек вместе с семерыми знакомыми похитил из дома местную жительницу, чтобы жениться на ней. При этом молодые люди причинили телесные повреждения матери и брату похищенной. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение человека группой лиц по предварительному сговору" и "Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия" УК РФ. Позже похищенную девушку вернули домой, похититель и его сообщники были объявлены в розыск.

"По подозрению в совершении данного преступления задержан 20-летний житель республики. По ходатайству следствия в его отношении судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении следственного управления.

Как отмечает ведомство, по уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.