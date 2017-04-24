В почтовом отделении на западе Москвы задымилась посылка

Посылки и бандероли в отделении Почты России. Архивное фото

Посылки и бандероли в отделении Почты России. Архивное фото

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Жидкость для чистки бассейнов протекла в посылке в одном из столичных отделений Почты России и вызвала химическую реакцию, опасности она не представляет, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации в понедельник.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в подвальном помещении дома по адресу Полосухина, 1\28 из посылки начал валить дым с резким запахом хлора.

По данным Почты России, посылку с протечкой и незначительной химической реакцией обнаружили сотрудники почтового отделения. Они вызвали специалистов МЧС России.

"Выяснилось, что в посылке находилась неплотно закрытая емкость с жидкостью для чистки бассейнов. Никакой опасности для сотрудников и посетителей она не представляет", — сообщили в пресс-службе.

Данное почтовое отправление помещено в герметичную упаковку и будет утилизировано в связи с нарушением правил пересылки, уточнили в организации.

В настоящее время почтовое отделение работает в штатном режиме.