СК заподозрил главу Татфондбанка в выводе имущества еще на 310 млн рублей

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Следователи выявили еще один эпизод преступной деятельности главы Татфондбанка Роберта Мусина — о выводе имущества на 310 миллионов рублей, сообщается на сайте Следственного комитета России.

"В ходе расследования уголовного дела выявлен второй дополнительный эпизод преступной деятельности обвиняемого", — говорится в релизе.

По версии следствия, Мусин и неустановленные сотрудники Татфондбанка в декабре 2016 года вывели часть залогового имущества компании "Тдк-Актив" по семи кредитным договорам на сумму более 1,14 миллиарда рублей в виде векселя банка стоимостью более 310,9 миллиона рублей.

В результате, часть кредитных обязательств осталась без обеспечения, снизив перспективу их возврата за счет реализации залогового обеспечения. По данному факту в отношении Мусина возбуждено уголовное дело "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия".

ЦБ с 15 декабря 2016 года ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов, а с 3 марта отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций.

По данным ЦБ, "дыра" в балансе Татфондбанка по состоянию на 1 февраля 2017 года составила порядка 96,7 миллиарда рублей, до введения временной администрации ее размер оценивался в 43 миллиарда рублей.