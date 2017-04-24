СК заподозрил главу Татфондбанка в выводе имущества еще на 310 млн рублей

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Следователи выявили еще один эпизод преступной деятельности главы Татфондбанка Роберта Мусина — о выводе имущества на 310 миллионов рублей, сообщается на сайте Следственного комитета России.
По версии следствия, Мусин и неустановленные сотрудники Татфондбанка в декабре 2016 года вывели часть залогового имущества компании "Тдк-Актив" по семи кредитным договорам на сумму более 1,14 миллиарда рублей в виде векселя банка стоимостью более 310,9 миллиона рублей.
В результате, часть кредитных обязательств осталась без обеспечения, снизив перспективу их возврата за счет реализации залогового обеспечения. По данному факту в отношении Мусина возбуждено уголовное дело "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия".
По данным ЦБ, "дыра" в балансе Татфондбанка по состоянию на 1 февраля 2017 года составила порядка 96,7 миллиарда рублей, до введения временной администрации ее размер оценивался в 43 миллиарда рублей.