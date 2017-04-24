Отец полковника Захарченко владеет недвижимостью в Таиланде

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Отец полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко Виктор владеет недвижимостью в Таиланде и при возможности может там скрыться, заявил в Мосгорсуде в понедельник следователь СК РФ.
При этом, по словам следователя, дело полковника и его отца никак не связаны.
Защита Виктора Захарченко отметила, что до квартиры в Таиланде еще "нужно добраться", но загранпаспорта у него нет, поэтому он скрыться не сможет.
"Это квартира-студия, 28 метров. Мы приобрели ее в марте 2015 года с женой… Я вернулся из Таиланда, потому что должен находиться рядом с сыном, и не собираюсь скрываться ", — пояснил сам обвиняемый.
Самого полковника Дмитрия Захарченко обвиняют в том, что он предупредил руководство Нота-банка о предстоящих обысках. Сейчас топ-менеджеры указанного банка находится под арестом по обвинению в хищении и растрате денег вкладчиков.
При обыске в квартире сестры полковника был обнаружен склад с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог.