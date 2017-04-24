Адвокат: отец полковника Захарченко возместил банку нанесенный ущерб

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Отец полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко Виктор возместил банку нанесенный ущерб, заявил в понедельник в Мосгорсуде его адвокат Денис Калинин.

"Ущерб банку уже возмещен", — сказал он, не уточняя других деталей.

Согласно материалам дела, отец полковника обвиняется в двух эпизодах пособничества в растрате. Какие и откуда деньги были растрачены, пока неясно.

Виктор Захарченко вину отрицает, утверждает, что является заложником по делу своего сына-полковника.

"Распиарили ситуацию, якобы я носил в ту квартиру сумки с деньгами (в квартире сестры Дмитрия Захарченко в Москве нашли наличность почти на 9 миллиардов рублей), но это ложь", — сказал заключенный под арест отец Захарченко.

Самого полковника Дмитрия Захарченко обвиняют в том, что он предупредил руководство Нота-банка о предстоящих обысках. Сейчас топ-менеджеры указанного банка находится под арестом по обвинению в хищении и растрате денег вкладчиков.