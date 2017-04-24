Два свидетеля пожаловались на угрозы от экс-главы Удмуртии

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев, арестованный по делу о получении взятки в 140 миллионов рублей, угрожал двум свидетелям, заявила следователь СК РФ в понедельник в Мосгорсуде.

"В деле есть заявление двух лиц, которым он угрожал", — сказала в суде следователь, не уточняя имен.

Защита Соловьева утверждает, что речь идет о справке ФСБ, в которой лишь предполагается, что бывший чиновник может угрожать свидетелям.

"На самом деле, он никому не угрожал. В справке написано, что он может угрожать, а не угрожал", — заявил РИА Новости адвокат.

Рассмотрение жалобы на арест Соловьева Мосгорсуд отложил на 26 апреля для получения из СИЗО сведений о здоровье обвиняемого. Защита описала бывшего главу республики как серьезно больного человека. Кроме того, адвокаты напомнили о его многочисленных наградах: грамотах, медалях и благодарностях, в том числе от самого СК РФ.

По мнению защиты, экс-чиновник арестован "на основании домыслов".