Отцу полковника Захарченко предъявили обвинение по двум эпизодам хищения

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Виктору Захарченко, отцу полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко, предъявлено обвинение по двум эпизодам пособничества в хищении денежных средств, передает корреспондент РИА новости из зала Мосгорсуда.

"Захарченко (Виктору) предъявлено обвинение по двум эпизодам пособничества хищения денежных средств (статья 33, часть 4 статьи 160 УК РФ)", — сказал следователь в суде, не уточняя, какие и откуда деньги были похищены.

Захарченко-младший был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Еще два эпизода получения взятки ему вменили 22 февраля после передачи его дела в СК РФ. Обвинение по новым эпизодам ему пока не предъявлено, пока он является подозреваемым в получении особо крупной взятки через посредника от неустановленного лица. Ранее Басманный суд Москвы продлил арест Захарченко до 8 июня.

При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад почти с 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог.