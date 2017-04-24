СК проверяет данные о нечеловеческих условиях жизни инвалида под Калугой

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Следователи организовали проверку после сообщения СМИ о нечеловеческих условиях жизни инвалида по зрению в Калужской области, сообщается на сайте Следственного комитета России.

"В эфире одного из телеканалов показан сюжет о незрячем жителе города Ермолино Боровского района, который живет в нечеловеческих условиях. Мужчина проживает в коммунальном квартире в течение 25 лет без ремонта, стены квартиры покрыты плесенью, состояние санузла крайне неудовлетворительное. По данному факту… организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

В сюжете также говорилось о соседе инвалида, который оскорбляет мужчину, а также всячески препятствует выходу инвалида из жилья либо входу в него, добавляет СК.

Согласно релизу, в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям соседа инвалида по статье "незаконное лишение свободы" и должностных лиц администрации городского поселения "Город Ермолино" по статье "халатность" по факту непринятия мер по улучшению жилищных условий инвалида.