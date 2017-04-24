Под Оренбургом на ребенка упала бетонная панель ограждения

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Бетонная панель ограждения мусорных контейнеров упала на 5-летнего ребенка в Орске Оренбургской области, возбуждено дело, сообщается на сайте Следственного комитета России.

"По факту получения тяжелой травмы 5-летним ребенком в результате падения на него бетонной панели ограждения возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 20 апреля, ребенок получил травму головы и был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

Предварительно установлено, что несчастный случай с ребенком произошел из-за ненадлежащего содержания и ремонта ограждения мусорных контейнеров. Следователями СК проведен осмотр места происшествия, изъят фрагмент бетонного ограждения, назначена экспертиза.